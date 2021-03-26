Правительство проиндексирует социальные пенсии на 3,4%

В бюджете Пенсионного фонда на это предусмотрено 12,8 миллиарда рублей

Правительство России утвердило постановление, согласно которому с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что на эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Затронет решение свыше 3,9 миллиона человек.

Как добавили в пресс-службе правительства, рассчитывается размер индексации из величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущие два года. В итоге социальная пенсия составит 10183 рубля.

Получают её граждане без достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, выплаты положены потерявшим кормильца и людям с инвалидностью.

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