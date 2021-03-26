МИД назвал потери мировой экономики из-за пандемии

Ситуация хуже, чем во время кризиса 2008 года

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в беседе с РИА "Новости", что из-за пандемии коронавирусной инфекции мировая экономика понесла потери на сумму, превышающую 3,5 триллиона долларов.

"Это уже в два раза больше, чем во время кризиса 2008 года", - отметил замглавы МИД.

По его словам, COVID-19 стал серьезным испытанием не только для на национальных экономик, но международных институтов. Вместе с тем многие страны, заметил дипломат, сегодня предпочитают действовать по принципу "каждый сам за себя", что негативно сказывается на многостороннем экономическом сотрудничестве.

Выходить из кризиса, добавил Вершинин, можно только через кооперацию усилий, направленных на поступательное и всеобъемлющее развитие. Других вариантов, заключил замминистра, у человечества сегодня нет.

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