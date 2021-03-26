Приморье готовится к весеннему половодью

Военные инженеры, не дожидаясь удара стихии, подрывают лед на реках

Режим повышенной готовности ввели в двух районах Прибайкалья. В Самарской области в зоне риска находится 30 населённых пунктов. В российских регионах началась подготовка к сезону паводков. За ситуацией следят специалисты МЧС. Подрывают лёд на реках в Ленинградской и Челябинской областях. В Приморье военные предотвратили угрозу разрушения моста.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.

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