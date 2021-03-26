Россиянам посоветовали пройти вакцинацию перед началом сезона отпусков

Эпидемиологическая обстановка в стране продолжает улучшаться

Теперь о ситуации с коронавирусом. По данным оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 9167 новых случаев COVID-19. Эпидемиологическая обстановка улучшается, в том числе благодаря массовой вакцинации. По оценкам экспертов, коллективный иммунитет должен выработаться уже к осени. Только в Москве прививку сделали уже более одного миллиона человек. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Более одного миллиона человек. Москва, как и положено по статусу, лидер российской прививочной кампании. Почти половина из тех, кто получил вакцину - пожилые люди. Личным примером призвал на прививку глава Духовного управления мусульман Татарстана. Камиль Самигуллин отметил - хорошо, что в нашей стране есть выбор вакцин. Можно посоветоваться с врачом и отправляться на укол.

"ЭпиВакКорона" синтетически копирует вирус, поэтому никаких инородных веществ я сегодня в себя не принимаю, и это плюс", - заявил глава духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин.

Перед началом сезона отпусков иммунизацию прошли кубанские спасатели, чтобы обезопасить себя и многочисленных гостей из других регионов, которых ждут в Краснодарском крае летом.

Продолжается вакцинация в армии. В процедурных кабинетах - будущие участники парадов в честь Дня победы и сотрудники военкоматов.

"Грядут майские праздники, парад Победы - каждый должен сделать свой выбор. В нашем батальоне привились все военнослужащие контрактной службы", - сказала начальник медицинского пункта Мария Колокол.

Вакцинация от гриппа позволила избежать в России вспышки микст-инфекции – гриппа с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это означает, что тот, кто получил защиту от гриппа, менее восприимчив к другим заболеваниям. От гриппа привиты 60% населения. Такой же показатель, напоминают специалисты, необходим, чтобы получить и коллективный иммунитет от коронавируса.

Победить вирус при помощи прививок к лету намерены в Соединенных Штатах. Однако пока динамика отрицательная. В стране уже больше 30 миллионов заболевших - такого показателя нет ни в одной другой стране мира. Ежесуточный прирост - почти 90 тысяч - это тоже антирекорд. Летальность - почти полторы тысячи человек в день. В дополнение ко всем бедам, пандемия сделала американцев наркозависимыми. Таковы выводы Международного комитета по контролю за наркотиками.

"Пандемия нанесла большой ущерб здоровью и благосостоянию пожилых людей. Существует и скрытая эпидемия употребления наркотиков, затрагивающая эту группу населения. Употребление наркотиков и связанные с ними смерти среди пожилых людей возросли, как и количество пожилых людей, проходящих лечение от проблем, связанных с употреблением запрещенных препаратов", - заявил глава Международного комитета по контролю за наркотиками Корнелис Де Йонхере.

Люди начали употреблять обезболивающие, транквилизаторы, седативные средства, чтобы справиться с плохим самочувствием во время болезни. Другие верят в профилактический эффект или же принимают как успокоительное. В любом случае - все это ложный путь, приводящий к серьезным последствиям. Комитет по контролю за наркотиками уже направил свои данные в ВОЗ и в правительства стран, где ситуация вызывает наибольшее беспокойство.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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