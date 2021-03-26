"Сам жест крайне важен": Меркель оценила участие Байдена в саммите ЕС

Президент США стал главным гостем прошедшей онлайн-встречи

Прививочная кампания в Евросоюзе идёт слишком медленно, признали лидеры сообщества по итогам саммита ЕС. На фоне сложной ситуации с коронавирусом форум прошёл в онлайн-формате. Несмотря на многочисленные проблемы с европейской вакциной, уже к лету Евросоюз станет крупнейшим производителем препаратов такого типа, уверен французский президент Эммануэль Макрон.

Ситуация с пандемией, пишет после первого дня онлайн-саммита пресса, рассорила едва ли не всех внутри европейского дома. Главный вопрос повестки - что делать с вакцинами. Страны блока стремительно накрывает третья волна коронавируса, а график прививочной кампании сорван. Ситуацию могли бы исправить поставки иностранных препаратов, в частности, российских. Но ЕС попросить о помощи не готов.

"Надо быть предельно откровенным: мы участвуем в мировой войне нового типа, сталкиваясь с попытками дестабилизации со стороны России и Китая, которые с помощью вакцин пытаются нарастить свое влияние. Если мы хотим выстоять, то должны быть самостоятельными в этих вопросах. Сегодня Европа способна производить достаточно вакцины, чтобы обеспечивать себя", - уверен Макрон.

В ближайшие месяцы, обещают европейские лидеры, объемы увеличат. Настолько, что ЕС станет крупнейшим в мире производителем вакцин от COVID-19. А пока будут защищать уже произведенное. В частности, блокировать все экспортные поставки препарата AstraZeneca. Накануне в Италии обнаружили партию в 30 миллионов доз, которые должны были переправить через Ла-Манш. Теперь вакцина останется в Европе.

"Я думаю, для компании должно быть ясно - она должна наверстать упущенное и выполнить контракт с европейскими странами, прежде чем сможет снова участвовать в экспорте вакцин", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

Но непонятно как быть с распределением препаратов внутри блока. Разговор на эту тему, по данным СМИ, оказался самым неприятным. Нехваткой вакцин недовольны Австрия, Хорватия и Латвия. На фоне сложностей с поставками канцлер Себастьян Курц призывает как можно скорее зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V", которую уже применяют в ряде европейских стран.

Европейские чиновники отвечают осторожно: вакцине доверяем. Но для массового использования хватит уже зарегистрированных препаратов.

Зато не пожалели красноречия на похвалы в адрес главного гостя онлайн-встречи - Джо Байдена. Впервые в истории ЕС президент Европейского Совета пригласил американского президента полноценно принять участие в саммите стран Евросоюза. Обсуждали не пандемию, а политику.

"Мы обсуждали отношения с Китаем и Россией, а также с Турцией. Это была первая встреча, но сам жест крайне важен и означает, что мы снова находимся в более тесном контакте", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Чтобы закрепить контакт, лидеры ЕС уже пригласили Байдена на летний саммит в Брюсселе очно. Но это, конечно, если Европе удастся оперативно справиться с третьей волной пандемии. Пока все показатели говорят об обратном.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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