ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Сам жест крайне важен": Меркель оценила участие Байдена в саммите ЕС

11:42
  • пятница
  • 26 марта 2021

Президент США стал главным гостем прошедшей онлайн-встречи

Прививочная кампания в Евросоюзе идёт слишком медленно, признали лидеры сообщества по итогам саммита ЕС. На фоне сложной ситуации с коронавирусом форум прошёл в онлайн-формате. Несмотря на многочисленные проблемы с европейской вакциной, уже к лету Евросоюз станет крупнейшим производителем препаратов такого типа, уверен французский президент Эммануэль Макрон.

Ситуация с пандемией, пишет после первого дня онлайн-саммита пресса, рассорила едва ли не всех внутри европейского дома. Главный вопрос повестки - что делать с вакцинами. Страны блока стремительно накрывает третья волна коронавируса, а график прививочной кампании сорван. Ситуацию могли бы исправить поставки иностранных препаратов, в частности, российских. Но ЕС попросить о помощи не готов.

"Надо быть предельно откровенным: мы участвуем в мировой войне нового типа, сталкиваясь с попытками дестабилизации со стороны России и Китая, которые с помощью вакцин пытаются нарастить свое влияние. Если мы хотим выстоять, то должны быть самостоятельными в этих вопросах. Сегодня Европа способна производить достаточно вакцины, чтобы обеспечивать себя", - уверен Макрон.

В ближайшие месяцы, обещают европейские лидеры, объемы увеличат. Настолько, что ЕС станет крупнейшим в мире производителем вакцин от COVID-19. А пока будут защищать уже произведенное. В частности, блокировать все экспортные поставки препарата AstraZeneca. Накануне в Италии обнаружили партию в 30 миллионов доз, которые должны были переправить через Ла-Манш. Теперь вакцина останется в Европе.

"Я думаю, для компании должно быть ясно - она должна наверстать упущенное и выполнить контракт с европейскими странами, прежде чем сможет снова участвовать в экспорте вакцин", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

Но непонятно как быть с распределением препаратов внутри блока. Разговор на эту тему, по данным СМИ, оказался самым неприятным. Нехваткой вакцин недовольны Австрия, Хорватия и Латвия. На фоне сложностей с поставками канцлер Себастьян Курц призывает как можно скорее зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V", которую уже применяют в ряде европейских стран.

Европейские чиновники отвечают осторожно: вакцине доверяем. Но для массового использования  хватит уже зарегистрированных препаратов.

Зато не пожалели красноречия на похвалы в адрес главного гостя онлайн-встречи - Джо Байдена. Впервые в истории ЕС президент Европейского Совета пригласил американского президента полноценно принять участие в саммите стран Евросоюза. Обсуждали не пандемию, а политику.

"Мы обсуждали отношения с  Китаем и Россией, а также с Турцией.  Это была первая встреча, но сам жест крайне важен и означает, что мы снова находимся в более тесном контакте", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Чтобы закрепить контакт, лидеры ЕС уже пригласили Байдена на летний саммит в Брюсселе очно. Но это, конечно, если Европе удастся оперативно справиться с третьей волной пандемии. Пока все показатели говорят об обратном.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Джозеф Байден
Джозеф Байден
Саммит ЕС
Саммит ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.