У Байдена нашли "шпаргалки" на пресс-конференции

Глава Белого дома то и дело подглядывал в блокнот

Джо Байден на своей первой пресс-конференции использовал шпаргалки. Итоги общения с репортёрами сегодня обсуждают американские СМИ.

Журналисты заметили, что глава Белого дома то и дело подглядывал в блокнот. Там были ключевые тезисы выступления и статистика. Иногда он целиком читал ответ по бумажке. Президент оговаривался и временами как будто не мог подобрать слова. В одной из шпаргалок значились имена и фотографии репортёров. Рядом с некоторыми стоял порядковый номер. По этим пометкам Байден выбирал, кому дать слово. Президент общался с журналистами недолго - примерно час. Единственному представителю оппозиционного СМИ слова не дал. Другие острых тем не поднимали.

Для главы государства эта пресс-конференция стала первой более чем за два месяца на посту, передает "ТВ Центр". Ни один американский президент за последние сто лет не откладывал выступление так долго. Состояние здоровья Байдена у многих вызывает вопросы. Тем не менее, он заявил, что готов пойти на второй срок.

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