В Минобороны показали проект о мемориалах ВОВ

На сайте ведомства опубликован архив о памятниках

Защитить историческую правду и не допустить пересмотра итогов войны. К 76-й годовщине Великой Победы Минобороны России запустило большой мультимедийный проект под названием "Память крепче гранита". На сайте ведомства опубликованы фотографии и рассекреченные документы о мемориалах воинам Красной Армии. Отдельный раздел посвящён подвигу экипажа легендарной подводной лодки "Щ-317".

Подробности смотрите в репортаже Егора Киселёва.

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