Подсчитан ущерб от блокировки Суэцкого канала

Движение по морскому пути по-прежнему парализовано

10 миллиардов долларов в сутки - в такую сумму оценивается суммарный ущерб из-за блокировки Суэцкого канала.

Движение по одному из самых загруженных морских путей в мире по-прежнему парализовано из-за севшего на мель контейнеровоза. Сдвинуть судно с помощью буксиров не удалось, передает "ТВ Центр".

В настоящее время специалисты ведут работы по углублению дна. Из-под носовой части контейнеровоза придется удалить 20 тысяч кубометров песка. По разным данным, на это потребуется от одной до нескольких недель. По данным источника агентства Bloomberg, работы продлятся минимум до 31 марта.

С обеих сторон Суэцкого канала скопились около 200 судов. В том числе танкеры с миллионами баррелей нефти и кубометров сжиженного газа. Кризис спровоцировал резкий рост цен на морские перевозки.

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