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В Москве прошла презентация всероссийского проекта "Школьная классика"

12:13
  • пятница
  • 26 марта 2021

На пресс-конференции обсудили инициативы для популяризации театрального искусства

О развитии школьных театров в пятницу говорили в столице. Состоялась пресс-конференция, посвящённая презентации всероссийского проекта "Школьная классика".

Представители института имени Бориса Щукина и Российского движения школьников обсудили совместные инициативы для популяризации театрального искусства, передает "ТВ Центр".

Ранее организаторы опросили более девяти тысяч учащихся и педагогов. Большинство высказались за создание театральных кружков. Учебные заведения смогут принять участие в конкурсе, по итогам которого в школе будет создан проект развития театральной студии. Команда института предоставит все необходимые условия для обучения детей искусству театра.

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