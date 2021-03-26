В Московском театре мюзикла отметили юбилей Ефима Шифрина

Знаменитому актеру и юмористу исполнилось 65 лет

В Московском театре мюзикла прошёл творческий вечер Ефима Шифрина. Знаменитому актеру и юмористу исполнилось 65 лет, передает "ТВ Центр".

Его знают и любят миллионы зрителей. Популярность пришла к Шифрину после серии монологов "Алло, Люся". Помимо эстрадных выступлений, он занят в театральных постановках и мюзиклах, снимается в кино, озвучивает мультфильмы, пишет книги и уже более 30 лет руководит собственным Шифрин-театром.

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