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Разработчики "Спутника V" ответили Макрону на слова о войне из-за вакцин

10:53
  • пятница
  • 26 марта 2021

По его словам, вакцинация стала причиной "войны нового типа"

Разработчики отечественной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" ответили президенту Франции Эммануэлю Макрону на слова о мировой войне из-за вакцинации.

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Ранее французский лидер заявил, что сейчас Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", вызванной вакцинаций от COVID-19. По его мнению, причиной стало "стремление России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". Макрон призвал европейские страны проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.

"Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики - это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну. Мы признательны за то, что Вы отправили команду французских ученых во главе с (директором по науке Национального института здравоохранения и медицинских исследований, Inserm) Мари-Поль Кьени и за наше партнерство с Францией, которое очень помогло нам и внесло вклад в нашу общую борьбу с COVID", - написали президенту Франции разработчики российского препарата в Twitter.

Исследователи также добавили, что Франция была приглашена стать одной из стран, на территории которых будет производиться "Спутник V".

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