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Соцсеть "Одноклассники" обновила интерфейс в честь дня рождения

10:53
  • пятница
  • 26 марта 2021

Площадке исполняется 15 лет

Социальная сеть "Одноклассники" 26 марта отмечает 15-летие. В связи с праздничной датой в ОК обновили интерфейс, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу площадки.

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Отмечается, что наибольшие изменения коснулись десктопной версии. Теперь логотип набран новым шрифтом Odnoklassniki, цвет верхнего меню изменили с оранжевого на белый.

Главная страница сайта получила новую верстку, вся наиболее важная информация теперь располагается в четыре колонки.

Интерфейс мобильных приложений для iOS и Android изменится в ближайшие месяцы. Администраторы проекта обещают сосредоточить все внимание в ленте новостей на контенте. Кроме того, будет оформлено боковое меню с виджетами.

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