На Землю надвигается двухдневная магнитная буря

Синоптик объяснил, чем это грозит

Магнитная буря класса G1 придет на Землю 29 и 30 марта, предупредил синоптик Александр Синенков.

По его словам, магнитосфера активизируется в воскресенье, 28 марта, после чего в течение двух дней будет нарастать.

"Они публикуют ежедневные прогнозы магнитных бурь, и 28 марта ожидается немного возбужденная магнитосфера, как они считают, и вот на 29-е и 30-е немного есть там, да, магнитные бури ожидаются 30-го", - рассказал Синенков со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца РАН.

Максимальная активность магнитной бури определяется классом G5, тогда как приближающаяся равна классу G1. Это означает, что она способна незначительно навредить работе энергосистем, систем навигации и коротковолновой связи, передает "Вечерняя Москва".

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