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Таиланд откроет Пхукет для привитых от COVID-19 туристов

11:11
  • пятница
  • 26 марта 2021

С 1 июля путешественникам не придется проходить карантин

Правительство Таиланда приняло решение с 1 июля освободить от необходимости проходить карантин прибывающих на курортный остров Пхукет туристов при условии, что они прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра туризма и спорта королевства Пипата Ратчакитпракана.
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Он уточнил, что к обозначенной дате привито должно быть 70% жителей острова. Среди населения распределят 930 тысяч доз вакцин.

Этот опыт, продолжил министр, могут распространить и на другие туристические регионы Таиланда. При этом, согласно текущим планам, остальные курорты станут доступны для привитых только с октября.

Ранее стало известно, что срок карантина для прибывающих в Таиланд с 1 апреля сократят с 14 до 10 дней. Всего в стране с начала пандемии выявили более 28,5 тысяч случаев COVID-19.

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