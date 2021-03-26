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"Безупречная": жена Петросяна примерила аристократичный образ

11:33
  • пятница
  • 26 марта 2021

Татьяна Брухунова предстала в новом образе

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова предстала перед поклонниками в новом образе. Для фотографии девушка сделала макияж и отказалась от очков.

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Супруга Петросяна примерила длинное белое пальто и белые сапоги. Также она сделала укладку и выделила глаза при помощи макияжа. В качестве фона Татьяна выбрала белую комнату, украшенную лепниной, и синий диван.

Подписчикам понравился новый образ Брухуновой. Многие отметили, что без очков она похожа на актрису Елизавету Боярскую.

"Божечки, как это шикарно", "Безупречная", "Хороший ответ тем, кто вечно не доволен вашим гардеробом", "Богатый, нежный весенний наряд", "Татьяна, какая вы все-таки красивая, статная, аристократичная", - написали поклонники в комментариях.

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