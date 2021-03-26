В Ростове-на-Дону задержали готовивших акции вандализма экстремистов

Они собирались напасть на здания органов власти

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с Министерством внутренних дел пресекли деятельность экстремистской группы в Ростове-на-Дону, сообщили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ.

Задержанные готовили акции вандализма против зданий органов власти и территориального органа безопасности. Они собирались применить самодельные зажигательные устройства, а также нанести на здания оскорбительные надписи.

Сейчас задержанных доставили для допросов в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме по мотивам политической ненависти. Подозреваемые дают признательные показания.

Как сообщил предполагаемый организатор группировки, свои радикальные взгляды ее участники сформировали под влиянием сообщества в Telegram, модераторы которого находятся в Польше. Именно оттуда поступали инструкции по изготовлению СЗУ.

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