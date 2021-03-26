Список всемирного наследия может пополнить багет

Министр культуры Франции подаст номинацию в ЮНЕСКО до конца месяца

Французский багет может стать частью списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила министр культуры Франции Розелин Башло.

"Багет - живая часть нашего наследия! Живая, но хрупкая, потому что основана на исключительном опыте мастеров и их приверженности этой красивой, но такой сложной работе. Багет - благородный и обманчиво простой продукт... Этот продукт нас объединяет, и поэтому я выбрала его", - сказала глава Минкульта.

До 31 марта Министерство культуры Франции подаст номинацию в ЮНЕСКО. Решение о внесении багета в список всемирного наследия будет озвучено не раньше осени следующего года, передает французская газета Parisien.

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