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В МИД пообещали не оставить без ответа новые санкции ЕС

11:57
  • пятница
  • 26 марта 2021

Подход Евросоюза чреват деградацией отношений с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новые ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы не останутся без соразмерного ответа. Об этом пишет ТАСС.
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Как подчеркнула Захарова, санкции ЕС против России, которые очевидно противоречат международному праву, чреваты деградацией двусторонних отношений, а также - усилением конфронтации.

"И мы выступаем категорически против политизации правочеловеческой проблематики", - также отметила спикер внешнеполитического ведомства.

В частности, представитель МИД назвала предвзятым подход комиссара по правам человека СЕ Дуни Миятович к ситуации в Чечне.

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