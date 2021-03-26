В МИД пообещали не оставить без ответа новые санкции ЕС

Подход Евросоюза чреват деградацией отношений с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новые ограничительные меры Евросоюза в отношении Москвы не останутся без соразмерного ответа. Об этом пишет ТАСС.

Как подчеркнула Захарова, санкции ЕС против России, которые очевидно противоречат международному праву, чреваты деградацией двусторонних отношений, а также - усилением конфронтации.

"И мы выступаем категорически против политизации правочеловеческой проблематики", - также отметила спикер внешнеполитического ведомства.

В частности, представитель МИД назвала предвзятым подход комиссара по правам человека СЕ Дуни Миятович к ситуации в Чечне.

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