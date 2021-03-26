Минфин счел неизбежным рост процентных ставок

Для многих действия ЦБ стали "холодным душем"
Рост процентных ставок неизбежен - с таким мнение выступил заместитель финансов России Алексей Моисеев на всероссийской банковской конференции, передает ТАСС.
"Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% - мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах Центрального банка", - подчеркнул замглавы ведомства.
По его словам, необходимо понимать главное - ставки "будут выше, чем сейчас". Как заметил Моисеев, он признателен ЦБ, так как для многих повышение ключевой ставки стало "холодным душем", а "люди немного встряхнулись".
Ранее регулятор впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку - на 0,25% пункта до 4,5% годовых.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram