Минфин счел неизбежным рост процентных ставок

Для многих действия ЦБ стали "холодным душем"

Рост процентных ставок неизбежен - с таким мнение выступил заместитель финансов России Алексей Моисеев на всероссийской банковской конференции, передает ТАСС.

"Может быть, они будут расти и до 5%, и до 6% - мы этого не знаем, но диапазон задан во всех официальных документах Центрального банка", - подчеркнул замглавы ведомства.

По его словам, необходимо понимать главное - ставки "будут выше, чем сейчас". Как заметил Моисеев, он признателен ЦБ, так как для многих повышение ключевой ставки стало "холодным душем", а "люди немного встряхнулись".

Ранее регулятор впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку - на 0,25% пункта до 4,5% годовых.

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