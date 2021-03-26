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В "Газпроме" назвали сроки завершения "Северного потока - 2"

12:24
  • пятница
  • 26 марта 2021

Работы уже почти завершены

Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил журналистам, что строительство газопровода "Северный поток - 2" планируют завершить уже в этом году.

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"Работа активная идет, там осталось совсем немного", - сказал Зубков, уточнив, что всё готов уже на 90-92% (цитата по ТАСС).

По словам представителя "Газпрома", "юридически все контракты заключены и с Украиной, и с другими компаниями". Пересмотра договоров с Киевом не планируется.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта. Власти ФРГ назвали американские санкции против газопровода вмешательством в европейский суверенитет.

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