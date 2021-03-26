Диетолог напомнила о вреде искусственных консервантов

Они лишают пищу полезных свойств

Диетолог Мария Аплетаева напомнила о вреде искусственных консервантов. Врач отметила, что искусственные консерванты, присутствующие в еде, лишают пищу полезных свойств. При этом она рассказала и про природные консерванты, среди которых аскорбиновая кислота и бета-каротин, которые они не являются вредными.

Глутамат натрия содержит множество солей натрия и несет опасность для здоровья, подчеркнула диетолог. По ее словам, употребление консервантов в малых дозах не будет сильно сказываться на организме, но если есть регулярно и много подобных продуктов, то иммунитет будет ослабевать.

Аплетаева посоветовала перед покупкой внимательно изучать состав товаров, указанный на этикетке. Выяснить, какие из добавок несут вред, можно при помощи специальных сервисов, а от опасных продуктов лучше отказаться, передает Nation News.

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