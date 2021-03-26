ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Диетолог напомнила о вреде искусственных консервантов

13:01
  • пятница
  • 26 марта 2021

Они лишают пищу полезных свойств

Диетолог Мария Аплетаева напомнила о вреде искусственных консервантов. Врач отметила, что искусственные консерванты, присутствующие в еде, лишают пищу полезных свойств. При этом она рассказала и про природные консерванты, среди которых аскорбиновая кислота и бета-каротин, которые они не являются вредными.

Диетолог рассказала о вреде свежего хлеба
Россиян накормят хлебом из насекомых

Глутамат натрия содержит множество солей натрия и несет опасность для здоровья, подчеркнула диетолог. По ее словам, употребление консервантов в малых дозах не будет сильно сказываться на организме, но если есть регулярно и много подобных продуктов, то иммунитет будет ослабевать.

Аплетаева посоветовала перед покупкой внимательно изучать состав товаров, указанный на этикетке. Выяснить, какие из добавок несут вред, можно при помощи специальных сервисов, а от опасных продуктов лучше отказаться, передает Nation News.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка покупает продукты
Девушка покупает продукты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.