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"Дно демократии": Захарова - об украинских санкциях против России

12:43
  • пятница
  • 26 марта 2021

Киев продлил ограничительные меры во вторник

В минувший вторник Украина продлила антироссийские санкции против россиян и российских компаний. В черном списке сейчас находятся 26 граждан и 81 юрлицо. Это в том числе ряд СМИ. Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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"Если говорить емко и <...> понятно для самого киевского режима, используя понятную ему лексику, то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии на Украине", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Она добавила, что ограничения не соответствуют духу европейской конвенции о защите прав человека и, более того, идут вразрез с основополагающими принципами свободы слова.

Как подчеркнула Захарова, Москва видит в действиях Киева продолжение линии на цензуру и дискриминацию русскоязычных граждан страны. МИД призывает мировое сообщество дать правовую оценку многочисленным преступлениям киевского режима, заключила представитель министерства.

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