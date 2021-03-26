Депутат МГД Артемьев: Законодательная база должна опережать внедрение беспилотных автомобилей в городе

Эксплуатация беспилотного автомобиля сегодня является законодательной коллизией

Московским властям необходимо в срочном порядке доработать законодательную базу, регламентирующую правила использования беспилотных автомобилей в городе, уверен депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

В российской столице действует особый режим, в рамках которого можно тестировать новые технологии без доработки законодательной базы, при этом процесс полностью контролирует специалист за рулем. Что касается высокоавтоматизированных автомобилей, то сейчас они передвигаются с инженером-испытателем в салоне, но уже в ближайшее время начнут ездить без водителей, что потребует доработки законодательства в кратчайшие сроки, отметил парламентарий.

"Эксплуатация беспилотного автомобиля сегодня является законодательной коллизией для многих стран, где ведется внедрение такого типа транспорта. Определение субъекта права в случае с беспилотным автомобилем - это серьезная задача. Все законодательные акты в регулировании транспортной сферы ставят во главу угла человека: водителя, который, находясь за рулем, принимает то или иное решение и несет за него полную ответственность. Как определять уровень этой ответственности в случае с беспилотником - вопрос и безопасности движения, и тарифов страхования, штрафов за нарушения", - заявил Артемьев (цитата по АГН "Москва").

По его словам, законодательно следует добиться оптимального баланса между защитой интересов общества и финансовой нагрузкой на разработчиков и владельцев транспортных средств. Депутат предположил, что на беспилотники могут быть заложены высокие тарифы по страхованию, частые техосмотры и другие обременения, однако это с большой вероятностью затормозит разработки, а также инвестиции в отрасль.

Артемьев подчеркнул, что прозрачные и понятные людям законы относительно беспилотного транспорта позволят снизить недоверие граждан к новому виду транспорта.

"Автомобилисты должны четко понимать, что делать и как поступать в случае, если произошло ДТП с участием беспилотного автомобиля. По сути, мы сегодня говорим об огромном цивилизационном скачке. Его можно сравнить с переходом от гужевого транспорта к автомобилю. Это потребует от всех участников движения серьезной перестройки привычек, и поэтому законодательная база должна опережать внедрение этой технологии, а не следовать за ней", - резюмировал депутат.

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