Кремль оценил слова Макрона о развязанной Россией "войне вакцин"

Французский президент заподозрил Москву в попытке "влиять" на других

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга с журналистами прокомментировал высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Москва и Пекин якобы пытаются оказывать влияние на другие государства при помощи вакцин от коронавируса, из-за чего уже началась "мировая война нового типа".

"Эти заявления Макрона относятся к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну или используют вакцинную проблематику в качестве инструмента влияния", - подчеркнул кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Песков отметил, что в Кремле, несмотря ни на что, высоко ценят диалог между российским и французским лидерами. Особо пресс-секретарь отметил готовность и желание президента Франции обсуждать в рамках диалога самые сложные вопросы.

В настоящее время на рассмотрении регулятора Евросоюза находится разработанная в центре имени Гамалеи вакцина "Спутник V". Прежде еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что российский препарат Европе не нужен, так как там хватает уже одобренных EMA медикаментов.

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