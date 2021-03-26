В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина

Песков уточнил, сделали ли они прививку

Дочери российского президента Владимира Путина сделали прививку от коронавирусной инфекции раньше главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что дочери Путина вакцинировались отечественным препаратом, передает РИА Новости.

"Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил", - заявил Песков.

Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Президент решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой именно из отечественных вакцин привился.

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