В Кремле ответили на вопрос о вакцинации дочерей Путина

Песков уточнил, сделали ли они прививку
Дочери российского президента Владимира Путина сделали прививку от коронавирусной инфекции раньше главы государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что дочери Путина вакцинировались отечественным препаратом, передает РИА Новости.
"Насколько мне известно, да, они даже раньше привились. Если я не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил", - заявил Песков.
Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Президент решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой именно из отечественных вакцин привился.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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