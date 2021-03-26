"Спутник V" одобрили в 57-й стране

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" в Антигуа и Барбуде.

"Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 57 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек", - приводит сообщение фонда ТАСС. В РФПИ добавили, что прошла регистрация в рамках ускоренной процедуры.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Как показала третья фаза клинических исследований, эффективность российской разработки составляет 91,6%.

В настоящее время вопрос о регистрации вакцины рассматривает регулятор Евросоюза. Массовая прививочная кампания в России продолжается с 18 января.

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