ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Спутник V" одобрили в 57-й стране

13:17
  • пятница
  • 26 марта 2021

Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" в Антигуа и Барбуде.

"Спутник V" назвали самой узнаваемой вакциной в 9 странах мира
Берлин призвал Еврокомиссию срочно начать закупки "Спутника V"

"Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 57 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек", - приводит сообщение фонда ТАСС. В РФПИ добавили, что прошла регистрация в рамках ускоренной процедуры.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Как показала третья фаза клинических исследований, эффективность российской разработки составляет 91,6%.

В настоящее время вопрос о регистрации вакцины рассматривает регулятор Евросоюза. Массовая прививочная кампания в России продолжается с 18 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.