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Путин высоко оценил работу платформы "Россия - страна возможностей"

14:35
  • пятница
  • 26 марта 2021

Проект вырос в популярное общественное движение

Результаты работы президентской платформы "Россия - страна возможностей" превзошли все ожидания. Об этом заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета организации. Общение проходит в Ново-Огарёве в очном формате, передает "ТВ Центр".

С участниками программы за пределами столичного региона связались по интернету. Глава государства сообщил, что платформа дала старт карьере нескольких губернаторов, мэров, руководителей крупных компаний.

"Россия - страна возможностей" стала популярным общественным движением. В его рамках проводится много мероприятий. За несколько лет в них приняли участие около пяти миллионов человек.

"Так называемые социальные лифты, на мой взгляд, в рамках этой работы, очень неплохо реализуются. И школьники, и студенты имеют возможность использовать все свои лучшие качества, как я уже сказал в начале, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят. Во всяком случае, это хорошая очень возможность, чтобы стартовать удачно. Причём, у нас очень много направлений: и ИИ, и здравоохранение, и волонтёрство, чего только нет! Всё нужно, нет ничего лишнего", - заявил Путин.

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Платформа "Россия - страна возможностей"
Владимир Путин
Владимир Путин
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