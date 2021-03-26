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В России отмечают 210-летие войск правопорядка

14:50
  • пятница
  • 26 марта 2021

Празднование также совпадает с пятилетием Росгвардии

Перед празднованием 210-летия создания войск правопорядка и пятилетия Росгвардии по всей стране начались торжественные и памятные мероприятия, передает "ТВ Центр".

В Москве руководство ведомства, военнослужащие и ветераны возложили венки и цветы к памятнику воинам внутренних войск. В честь юбилея также состоялась церемония гашения почтового блока. При его создании использовали технологии дополненной реальности. С помощью смартфона и специального приложения "марка" при наведении устройства на блок начнётся воспроизведение видеоролика, который рассказывает о деятельности Росгвардии.

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