Собянин: реставрацию Театра эстрады планируется завершить в 2022 году

В пятницу мэр осмотрел ход работ на объекте
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел здание московского Театра эстрады. Он назвал его уникальным местом, которое требует серьезного ремонта.
"Я думаю, что в следующем году театр, по сути дела, получит новое здание и новую жизнь на долгие-долгие годы", - сообщил он в ходе осмотра.
Мэр отметил, что за последние десять лет в столице было отремонтировано 70 зданий. "Мы продолжаем эту программу. Надеюсь, что и в вашем театре будет все замечательно", - обратился он к сотрудникам Театра эстрады.
Также Сергей Собянин поздравил всех работников театра с наступающим профессиональным праздником - Всемирным днем театра, передает АГН "Москва".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram