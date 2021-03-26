Истринский гидроузел готовится к весеннему половодью

Специалисты измеряют плотность снега, берут пробы и проверяют состояние техники

В московском регионе готовятся к половодью. На гидроузлах измеряют плотность снега, берут пробы, проверяют состояние техники. Специалисты рассчитывают водные запасы и наблюдают, как тает лёд. Это необходимо, чтобы не допустить затопления.

На календаре - весна, но на деле зима пока не думает сдавать своих позиций. Почти каждый день - осадки. В лесах - снег и его очень много. Несмотря на минусовую температуру, у сотрудников Истринского гидроузла сейчас горячая пора: толщина покрова вокруг водохранилища более полуметра. Измерять приходится в два раза чаще, чем обычно, причем, каждые пять дней.

"Отбираем высоту снега, потом его взвешиваем. Получаем плотность снега", - сказал оператор водозаборных сооружений Николай Журавлев.

Сейчас водохранилище заполнено чуть больше чем наполовину. Такая несложная арифметика позволяет рассчитать массу снега, который с потеплением превратится в воду, и узнать, насколько заполнится рукотворное озеро. Прогноз на весеннее половодье пока положительный.

"На сегодняшний день запас воды максимальный – 266 миллионов, резерв свободной емкости – 343 миллионов. Простым вычитанием мы получаем 77 миллионов свободной емкости резерва после принятия всего стока", - рассказал начальник отдела водоисточников АО "Мосводоканал" Александр Карпушенко.

Это значит, что резких сбросов и – как следствие – подтоплений быть не должно. Одновременно на гидроузле проверяют качество воды, которая поступает в столичный регион. Ведь вместе с талым снегом в водохранилище могут попасть и загрязнения.

Пробы воды здесь берут ежедневно в 14 контрольных точках. В зоне ответственности специалистов этого гидроузла водохранилище и Истра: примерно 50 километров вниз по течению вплоть до впадения в Москву-реку.

Забор с верхней части водохранилища делают обычным ковшиком. Донную воду добывают при помощи батометра. Прибор за счет грузов опускается вниз и только после этого жидкость попадает в колбу. Дальше – подробный химический анализ.

В случае, если в воде найдут загрязнения, отбирать пробы предстоит три раза в сутки. Всего же на время половодья ежедневно будут дежурить аварийные бригады и несколько сотен единиц техники Мосводоканала.

Иван Колесников, Марина Шишлакова, Тимофей Проймин, Илья Орлов, "ТВ Центр".

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