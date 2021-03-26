"Ночь в театре" и книжная ярмарка: как провести выходные в Москве

Москвичей ждут спектакли и выставки

Много солнца, тепла и театра - такими будут ближайшие выходные в городе. Лучшие сцены Москвы ждут зрителей не только вечером, но и ночью. Будут премьеры и уже полюбившиеся постановки. Чтобы получить истинное удовольствие от спектаклей, к ним лучше подготовиться, и книги здесь - самый надёжный проводник. Как не потеряться между воображением и реальностью?

Афишу на ближайшие выходные смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram