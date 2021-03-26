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"Ночь в театре" и книжная ярмарка: как провести выходные в Москве

15:31
  • пятница
  • 26 марта 2021

Москвичей ждут спектакли и выставки

Много солнца, тепла и театра - такими будут ближайшие выходные в городе. Лучшие сцены Москвы ждут зрителей не только вечером, но и ночью. Будут премьеры и уже полюбившиеся постановки. Чтобы получить истинное удовольствие от спектаклей, к ним лучше подготовиться, и книги здесь - самый надёжный проводник. Как не потеряться между воображением и реальностью?

Афишу на ближайшие выходные смотрите в репортаже Юлии Богоманшиной.

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