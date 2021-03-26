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В Московском зоопарке родился редкий сычуаньский такин

15:26
  • пятница
  • 26 марта 2021

Этот вид находится на грани исчезновения

В Московском зоопарке в семье редких сычуаньских такинов родился детёныш. Точно известно, что это мальчик. Правда, имя ему пока не придумали.

Сотрудники зоопарка ждут, когда новорожденный покажет характер. Детёныш весит уже 20 килограммов - вдвое больше, чем при появлении на свет. На ногах держится пока не очень уверенно, но с удовольствием изучает окружающий мир - правда, от любого шороха прячется за маму, которая сына не отпускает ни на шаг. Ещё бы, ведь это её первый ребёнок. Сейчас шерсть у маленького такина тёмная, но скоро она станет такой же золотистой, как у родителей.

Такины в мире находятся на грани исчезновения. Поэтому появление на свет малыша – это событие для Московского зоопарка, передает "ТВ Центр".

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Детеныш сычуаньского такина
Детеныш сычуаньского такина
Сычуаньский такин
Сычуаньский такин
Сычуаньский такин
Сычуаньский такин
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