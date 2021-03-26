Во "Внуково" перехватили посылку с гашишным маслом на 110 млн рублей

Задержаны семь человек
Сотрудники Внуковской таможни задержали преступную группу, которая организовала канал поставки наркотиков из Америки. В ходе обычного осмотра почтовых посылок, служебная собака отреагировала на одну из коробок.
Внутри оказались товары для животных, а вот в пакете с сухим кормом, как показал сканер, были спрятаны свертки с веществом желтого цвета и флаконы с вязкой жидкостью. Экспертиза установила, что это почти 10 килограммов гашишного масла стоимостью около 110 миллионов рублей.
Также задержали семь человек, которые эти посылки ждали и должны были их передать для распространения. В ходе обыска у преступников изъяли также более 500 картриджей для вейпов.
Расследование продолжается, передает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram