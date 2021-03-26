Фура парализовала движение в подмосковной деревне

Машина с тоннами лука буксует уже третий день

В Чеховском городском округе в деревне Алачково уже третий день буксует фура с тоннами лука. Грузовик перегородил центральную улицу, полностью парализовав движение. В итоге водители оказались в ловушке, одни не могут доехать до своего дома, другие - выехать в город.

На место уже приезжали кран, трактор, но вытянуть тяжелую машину так никто и не смог, передает "ТВ Центр". Все попытки сдвинуть ее с места приводили к тому, что фура еще больше увязла в снегу и земле. Но, скорее всего, ждать таяния снега не придется. Администрация обещала разобраться в проблеме и в ближайшее время вытянуть большегруз при помощи тягача с мультилифтом.

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