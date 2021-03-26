МИД назвал срежиссированной первую пресс-конференцию Байдена

Москва не ожидала от Вашингтона подобной акции

Методы общения нынешних представителей американских властей с прессой вызывают опасения, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Так спикер внешнеполитического ведомства отреагировала на пресс-конференцию президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

"Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою", - приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Она подчеркнула, что не ожидала от Штатов смонтированной информационной акции, учитывая тот факт, что те постоянно указывают другим странам на необходимость уважать свободу слова.

Ранее в США дискриминации подвергались российские СМИ, теперь же дело дошло и до американских, считает представитель МИД. "Понятно было, что слово дали только одной группе журналистов", - уточнила спикер.

Для Байдена эта пресс-конференция стала первой более чем за два месяца на посту. Ни один американский президент за последние сто лет не откладывал выступление так долго. И хотя у многих вызывает вопросы состояние здоровья политика, он заявил, что готов пойти на второй срок.

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