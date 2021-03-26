Его возлюбленная Екатерина Тулупова родила в одной из элитных клиник Москвы
Телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. О радостном событии он сообщил подписчикам в Instagram.
Счастливый отец опубликовал в Сети фотографию с младенцем. "Добро пожаловать!" - подписал снимок шоумен.
Известно, что возлюбленная Шепелева, архитектор Екатерина Тулупова, решила рожать в одной из элитных клиник Москвы.
Поклонники ведущего поздравили его с прибавлением в семействе. "Поздравляю с рождением маленького ангелочка!"; "Здоровья малышу"; "Поздравляю вас с Катей, вы лучшие родители!" - написали комментаторы.
Шепелев и Тулупова познакомились в 2016 году. Спустя два года возлюбленные решили жить вместе. Общий ребенок стал вторым как для Дмитрия, так и для Екатерины. У Шепелева есть сын Платон от певицы Жанны Фриске, а у Тулуповой - дочь Лада.
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