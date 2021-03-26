В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика

Обстоятельства случившегося устанавливаются
В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела после обнаружения в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района Ростовской области тела 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением.
Уточняется, что на месте происшествия нашли охотничье ружье "Сайга 12с", а также два патрона и одну стреляную гильзу.
Дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей ребенка, а также соблюдению требований законодательства о порядке хранения огнестрельного оружия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram