В Ростовской области застрелили 12-летнего мальчика

Обстоятельства случившегося устанавливаются

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела после обнаружения в одном из частных домов в селе Алексеевка Октябрьского района Ростовской области тела 12-летнего мальчика с огнестрельным ранением.

Уточняется, что на месте происшествия нашли охотничье ружье "Сайга 12с", а также два патрона и одну стреляную гильзу.

Дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей ребенка, а также соблюдению требований законодательства о порядке хранения огнестрельного оружия.

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