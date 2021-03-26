"Спела и заплакала": директор Манижи рассказал, как певица переносит травлю в Сети

Девушку донимают хейтеры

Директор Манижи Александр Никитин рассказал, как певица восприняла травлю в Сети. После того, как девушке доверили представлять в этом году Россию на "Евровидении", на нее ополчились хейтеры.

Никитин отметил, что артистку очень расстраивают негативные высказывания в ее сторону. Он подчеркнул, что хоть Маниже и 29 лет, в душе она остается девочкой.

"Во время концерта в "Крокусе" она, начитавшись отзывов, вышла, спела песню и заплакала. Зал ее поддержал", - сказал директор певицы.

Он также опроверг высказывания о том, что до отборочного конкурса на "Евровидение" про Манижу никто не знал. "Неправда, что ее никто не знал: мы проводили концерты в Москве, и везде были аншлаги. Ее знает молодежь. Я подозреваю, что взрослая публика не знает, что слушают их дети", - резюмировал Никитин.

Ранее Следственный комитет попросили проверить песню Манижи. Как считают сотрудники редакции издания "Ветеранские вести", это необходимо сделать из-за "противоправных высказываний" певицы. Общественники посчитали сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие. Следователи не обнаружили в песне нарушений закона.

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