Россияне стали вдвое чаще выбирать экологичные товары

Особенно хорошо расходятся холщовые сумки-шопперы

Аналитики "AliExpress Россия" выяснили, что в 2021 году граждане страны стали вдвое чаще выбирать товары для экопотребления.

"Среди главных тенденций шопинга с заботой об окружающей среде стала заинтересованность к холщовым сумкам-шопперам. Оборот этой категории товаров вырос на 91% за три недели марта", - приводит ТАСС сообщение компании.

Кроме того, согласно результатам исследования, среди самых популярных моделей от российских продавцов оказались холщовые сумки с принтами-мемами. Также популярностью пользуются посудомоечные машины со сниженным энергопотреблением. За такие устройства россияне готовы отдать в среднем от 18 до 30 тысяч рублей.

При этом среди востребованных категорий отметились светильники на солнечных батареях и энергосберегающие лампочки, а также ланчбоксы и контейнеры из термостойкого биопластика.

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