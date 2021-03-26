Посол Италии попросил отменить запрет на ввоз в Россию пармезана

По его словам, это было "ошибкой"
Посол Италии в России Паскуале Терраччано дал интервью Forbes, в котором заявил, что включение пармезана в список продуктов, которые Россия запретила импортировать в ответ на санкции Евросоюза, было ошибкой.
"Он был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы", - отметил посол.
Он добавил, что исправление этой "ошибки" стало бы "хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России". Как добавил дипломат, вопрос изучают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве уже отреагировали на слова Терраччано, передает РБК. Там заметили, что в обязанности Роспотребнадзора "не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров".
В декабре 2020 года правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021-го.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram