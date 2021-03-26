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Посол Италии попросил отменить запрет на ввоз в Россию пармезана

14:42
  • пятница
  • 26 марта 2021

По его словам, это было "ошибкой"

Посол Италии в России Паскуале Терраччано дал интервью Forbes, в котором заявил, что включение пармезана в список продуктов, которые Россия запретила импортировать в ответ на санкции Евросоюза, было ошибкой.

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"Он был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы", - отметил посол.

Он добавил, что исправление этой "ошибки" стало бы "хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России". Как добавил дипломат, вопрос изучают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уже отреагировали на слова Терраччано, передает РБК. Там заметили, что в обязанности Роспотребнадзора "не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров".

В декабре 2020 года правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021-го.

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