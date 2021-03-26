Сергей Жигунов показал обручальное кольцо

Поклонники поздравили актера со свадьбой

Сергей Жигунов намекнул поклонникам, что снова женился. Актер опубликовал в Instagram фотографию, сделанную на Никитском бульваре в Москве.

"Люблю московские бульвары" - подписал снимок Жигунов. Однако бульвара как такового на фотографии практически не видно – зато сразу в глаза бросается обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки.

Поклонники артиста решили, что таким образом он сообщил о свадьбе. В комментариях подписчики поздравили Жигунова и пожелали ему семейного счастья. Многие предположили, что супругой артиста стала журналистка Виктория Ворожбит.

Жигунов и Ворожбит познакомились в ходе работы над фестивалем телесериалов несколько лет назад. Ради новой возлюбленной актер оставил жену, артистку театра и кино Веру Новикову. Многие поклонники Жигунова отметили, что Ворожбит внешне очень похожа на Анастасию Заворотнюк.

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