"Гараж" показал гимн локдауна

Перформанс художницы Антонины Баевер открывает новый выставочный сезон в музее

Музей современного искусства "Гараж" опубликовал фрагмент перформанса The Lockdown S-song, придуманного художницей Антониной Баевер во время самоизоляции. Гимн локдауна презентуют очно вечером в пятницу.

"Текст The Lockdown S-song был придуман Genda Fluid (альтер-эго художницы Антонины Баевер) в период связанной с пандемией COVID-19 самоизоляции. Он проникнут настроением, которое сама художница описывала так: "Дела обстоят не очень, но отчаяние еще не здесь", - рассказали в пресс-службе музея.

Выступление хора открывает новый выставочный сезон в музее, в рамках которого кураторы подготовили сразу несколько экспозиций. Одна из них собрала художников со всей России и посвящена спекуляциям. Другой проект - "Настоящее время, несовершенный вид" - расскажет о нескольких нереализованных художественных идеях.

Видео: фрагмент перформанса Баевер

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