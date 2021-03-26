Шесть машин столкнулись на МКАД. Видео

Началось все со сломавшейся "Газели"
На 64-ом километре МКАД минувшей ночью столкнулись сразу шесть автомобилей. Сначала в среднем ряду сломалась "Газель". В момент погрузки на эвакуатор в грузовик влетела иномарка. От удара её отбросило в поток машин.
В итоге один из автомобилей каршеринга перевернулся, другой столкнулся с Infiniti. Как видно на кадрах, у кроссовера полностью уничтожен капот, повреждена правая сторона и багажник. Никто серьезно не пострадал.
Сейчас следователи устанавливают виновника аварии, передает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram