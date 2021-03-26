Эрдоган высказался по поводу использования "Спутника V" в Турции

Анкара рассчитывает завершить вакцинацию к лету

Президент Турции Тайип Эрдоган оценил помощь, которую его стране может оказать использование разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Мы также ведем переговоры с другими государствами по вопросу вакцин, в том числе с Россией. Она [вакцина "Спутник V"] в значительной степени облегчит [положение дел с вакцинацией]", - сказал турецкий лидер в эфире канал TRT.

По словам Эрдогана, Турция рассчитывает завершить вакцинацию в мае или июне. Анкара уже заключила соглашение на 100 миллионов доз с Китаем и ожидает срочных поставок.

В четверг стало известно, что Турция начала предварительные переговоры с Россией о закупке "Спутника V". Как отметил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа, препарат может быть закуплен "после завершения испытаний".

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