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Более 30 человек погибли в столкновении поездов в Египте

15:19
  • пятница
  • 26 марта 2021

Пострадавших более шести десятков

Два пассажирских состава столкнулись на юге Египта. По данным министерства здравоохранения страны, жертвами аварии стали 32 человека, по меньшей мере 66 пассажиров получили ранения.
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Расследованием катастрофы занялась генеральная прокуратура. Машинисты обоих поездов задержаны по распоряжению министра транспорта Египта.

Как сообщается, в результате столкновения поездов в провинции Сохаг, к югу от Каира, перевернулись три вагона. На место происшествия направлены десятки машин скорой помощи. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы, передает ТАСС.

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