Более 30 человек погибли в столкновении поездов в Египте

Пострадавших более шести десятков

Два пассажирских состава столкнулись на юге Египта. По данным министерства здравоохранения страны, жертвами аварии стали 32 человека, по меньшей мере 66 пассажиров получили ранения.

Расследованием катастрофы занялась генеральная прокуратура. Машинисты обоих поездов задержаны по распоряжению министра транспорта Египта.

Как сообщается, в результате столкновения поездов в провинции Сохаг, к югу от Каира, перевернулись три вагона. На место происшествия направлены десятки машин скорой помощи. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы, передает ТАСС.

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