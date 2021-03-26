Американца изумили российские продавщицы

Такого у себя на родине он не встречал

Американец Максвелл, который уже несколько лет живет в России, признался, что сразу после переезда в 2016 году его очень удивили продавщицы в российских магазинах.

Максвелл отметил, что привык, когда сотрудники магазинов вежливо улыбаются посетителям и всячески стараются помочь, поскольку их зарплаты напрямую зависят от количества клиентов и потраченных ими денег.

Однако в России американец столкнулся с абсолютно другой манерой обслуживания покупателей. Однажды он зашел в магазин поздним вечером. Продавщица сидела с телефоном возле кассы. Максвелл выложил покупки на прилавок и стал улыбаться, чтобы выглядеть дружелюбнее и привлечь внимание женщины, но в ответ получил не встречную улыбку, а суровый взгляд.

"Она посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками", - вспомнил американец. Он добавил, что в России продавцы стараются дистанцироваться от покупателей.

Он признался, что такое отношение его шокировало. По мнению мужчины, причина такого поведения может быть в том, что американцы поглощены накоплением, в то время как русские к финансовым вопросам относятся легче.

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