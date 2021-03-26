МВД предложило продлить срок действия паспортов

Подготовлен соответствующий законопроект

На портале проектов нормативных правовых актов опубликовали законопроект Министерства внутренних дел, в котором предлагается изменить сроки годности российских паспортов.

"Паспорт является недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста", - говорится, в частности, в документе.

Аналогичный срок в 30 дней предлагается применять и при изменении ФИО, данных о дате и месте рождения или изменении пола.

Как отметили в МВД, действующие нормы, при которых паспорт становится недействительным сразу после наступления 20- и 45-летнего возраста, ограничивают граждан в правах.

Ранее МВД приняло новый административный регламент по выдаче и замене российских паспортов. Документ, в частности, запрещает обработку и ретушь фотографий.

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