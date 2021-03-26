Путин предложил расширить программу туристического кешбэка

А для молодежи увеличить размер возвращаемых средств

Владимир Путин считает, что программу туристического кешбэка для россиян необходимо расширить. По мнению президента России, она должна действовать круглый год. А для молодежи надо предусмотреть дополнительные льготы.

"Первое, что нужно сделать, это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал... круглый год. Первое. И второе, надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк", - сказал президент на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Путин отметил, что даст поручение правительству обдумать этот вопрос, передает ТАСС..

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в России с 18 марта и продлится до 15 июня 2021 года. По данным туроператоров, в первую неделю выкупили туры по России 100 тысяч россиян. Общая сумма туров составила 2,5 миллиарда рублей. 500 миллионов из этой суммы вернется на счета туристов.

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