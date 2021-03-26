ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса Эмма Стоун родила первенца

16:21
  • пятница
  • 26 марта 2021

Звезда не стала сразу рассказывать о радостном событии

Американская актриса, обладательница "Оскара" Эмма Стоун родила первенца. 32-летняя звезда стала мамой в середине марта, однако из-за привычки Стоун держать свою личную жизнь в секрете об этом стало известно только сейчас.

Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз
Сергей Жигунов показал обручальное кольцо

Впрочем, о беременности актриса тоже не особо распространялась. При "интересное положение" Эммы стало известно в январе этого года, когда прятать округлившийся живот стало уже невозможно.

Ребенок родился 13 марта в Лос-Анджелесе, однако его пол пока скрывается, передает издание TMZ.

Отцом ребенка стал муж Эммы Стоун, комик и режиссер Дейв Маккери. Пара несколько лет скрывала свои отношения, свадьба состоялась в прошлом году. Влюбленным пришлось отказаться от пышной свадебной церемонии из-за пандемии коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Актриса Эмма Стоун
Актриса Эмма Стоун
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.