Актриса Эмма Стоун родила первенца

Звезда не стала сразу рассказывать о радостном событии

Американская актриса, обладательница "Оскара" Эмма Стоун родила первенца. 32-летняя звезда стала мамой в середине марта, однако из-за привычки Стоун держать свою личную жизнь в секрете об этом стало известно только сейчас.

Впрочем, о беременности актриса тоже не особо распространялась. При "интересное положение" Эммы стало известно в январе этого года, когда прятать округлившийся живот стало уже невозможно.

Ребенок родился 13 марта в Лос-Анджелесе, однако его пол пока скрывается, передает издание TMZ.

Отцом ребенка стал муж Эммы Стоун, комик и режиссер Дейв Маккери. Пара несколько лет скрывала свои отношения, свадьба состоялась в прошлом году. Влюбленным пришлось отказаться от пышной свадебной церемонии из-за пандемии коронавируса.

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