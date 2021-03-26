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Пятнадцать российских боевых кораблей провели стрельбы в Балтийском море

16:26
  • пятница
  • 26 марта 2021

Корабли и самолеты условного противника уничтожены

Боевые корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим технику условного противника. В маневрах в общей сложности приняли участие 15
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"Стрельбы выполнялись экипажами в рамках учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения", - сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Отмечается, что экипажи кораблей попутно отработали поиск и слежение за подводными лодками условного противника. Были выполнены глубинные бомбометания и постановка минных заграждений.

Как сообщили в пресс-службе, в маневрах приняли участие корвет "Стерегущий", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", малые ракетные корабли, ракетные катера, а также малые противолодочные корабли и тральщики. В ближайшее время они вернутся в пункты постоянного базирования на территории Калининградской области.

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